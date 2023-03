SPÖ-Vorsitz: Innsbrucks Stadtparteichef für Babler

Tirols SPÖ-Landesparteivorsitzender Georg Dornauer wollte sich am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck nicht näher zur Situation äußern. Zu den Beschlüssen von Montagabend des roten Vorstandes meinte er, dass er die Entscheidungen des Gremiums „natürlich“ mittrage.