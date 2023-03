Mord bei Streit um Suppe: Lebenslang bestätigt!

16 Mal stach ein Mann (60) im November 2021 in seiner Wohnung in Innsbruck bei einem Streit mit einem Küchenmesser auf seine Gattin ein. Nun blitzte er vor dem Oberlandesgericht mit seiner Berufung ab. Der Kosovare muss, wie bereits die Geschworenen im September des Vorjahres einstimmig entschieden hatten, lebenslang in Haft bleiben.