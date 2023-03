Pensionist klebt sich an goldenes Klavier

Armut soll sofort beendet werden

Der Wandel will die sofortige Beendigung von Armut in einem der reichsten Länder der Welt. „Der Wandel will ein Grundeinkommen ohne Bedingungen für alle einführen - damit wir Menschen und wir als Gesellschaft einen gewaltigen Schritt Richtung Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für alle machen. Und natürlich müssen in Zuge dessen die Reichen endlich zur Kasse geführt werden, wo sie sich schon seit Jahrzehnten nicht mehr blicken haben lassen“, so Mulla abschließend.