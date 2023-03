Hohe Betriebskosten machen das Wohnen teuer

Wohnen, so ein finanztechnischer Rechenschlüssel, sollte nicht mehr kosten als ein Drittel des Einkommens. Doch in Zeiten von drastischen Preiserhöhungen, angefacht durch eine galoppierende Inflation, droht dieser Schlüssel für viele Familien nicht mehr zu gelten. Die Mieten werden trotz der Wohnbeihilfe teurer. Wenigstens profitieren in Kärnten viele von der Mietkostensenkung.