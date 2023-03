Ralf Rangnick: „So etwas kann zusammenschweißen“

David Alaba (ÖFB-Kapitän): „Es war sehr viel Arbeit, wir haben viel Energie investiert. Wir haben wieder einmal unseren Charakter gezeigt und sind sehr froh, dass wir gewonnen haben. Die erste Hälfte war ein bisschen unglücklich, nichtsdestotrotz haben wir gezeigt, was in uns steckt und sind am Ende belohnt worden. Es war nicht geplant, dass ich so früh ins Spiel komme, aber ich war sehr heiß, der Mannschaft zu helfen. Ich bin wieder zu 100 Prozent fit.“