Bahn frei: Endlich wieder Volldampf im Zayatal

Nostalgiefahrten kommen im Weinviertel in Mode

Acht Jahre nach der Stilllegung der Strecke wurde damit der große Aufwand langwieriger und mühsamer Instandsetzungsarbeiten von den Bürgern belohnt - was die Vereinsmitglieder natürlich ausgiebigst feierten. Außerdem setzt man während der Erntezeit auf Güterverkehr und auch viele Bahnhöfe sind mit neuem Leben erfüllt: Das 1906 errichtete Gebäude der ersten Station in Wilfersdorf-Hobersdorf wird etwa als Jugendtreff genutzt.