Erfolgreiche Frauen zeigen: Eine Lehre kann mehr!

Eine Lehre kann vielseitig sein

Diese zwei Beispiele zeigen, wie vielfältig sich Wege in den Beruf über eine Lehre gestalten können. „Es ist an der Zeit, endlich das in den Köpfen verankerte Bild aufzulösen und aufzuzeigen, was die Lehre wirklich ist: eine Chance – für Jugendliche und für unsere Betriebe“, meint Astrid Legner, WKK-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten. Und deshalb setze man mit der Kampagne „g’lernt is g’lernt“ ein Zeichen für die Lehre. Diesmal steht der Bezirk Spittal im Fokus. Dabei werden mit verschieden multimedialen Formaten weibliche Vorbilder, Lehrbetriebe und Lehrberufe vorgestellt.