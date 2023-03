Sinkende Zahlen statt Wachstum in Vorarlberg

Sowohl die Europäische Union als auch Österreich haben sich zum Ausbau der biologischen Landwirtschaft bekannt. Die EU will 25 Prozent Biobetriebe, Österreich laut Minister Totschnig gar 35 Prozent. Hehre Wünsche, muss man angesichts der aktuellen Lage sagen, denn Anfang 2023 gab es in Österreich um 700 Biobetriebe weniger als im Jahr zuvor. Der gewünschten Steigerung steht also eine tatsächliche Rückläufigkeit gegenüber. In konkreten Zahlen: 1450 Betriebe sind aus der Bio-Bewirtschaftung ausgestiegen, aber nur 850 neue Biobetriebe wurden registriert.