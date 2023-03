Dominic Thiem ratlos: Nun wackeln die French Open

„Seit ich von Südamerika nach (Nord)Amerika gekommen bin, habe ich gut und konstant trainiert. Ich schaue, dass ich weiter so trainiere, auch an der Fitness - vor allem für Sand, wo das wichtig ist.“ Denn nun geht es für den 29-Jährigen in die Sandplatzsaison, der Start erfolgt beim 250er-Event übernächste Woche in Estoril. Thiems Ziel zu Saisonbeginn war es, sich für die Ende Mai beginnenden French Open eine Setzung zu erspielen, derzeit aber wäre er für diesen Grand-Slam-Event nicht einmal im Hauptbewerb drinnen. Die dafür nötigen Punkte auf hohem ATP-Level zu holen, traut sich der Lichtenwörther offenbar nicht unbedingt zu, erwägt daher ein zeitweises Ausweichen auf Challenger-Ebene.