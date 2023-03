Keine Zauberei - nur eigene Stärken ausspielen!

Aseris nicht destruktiv

Die Abwehr könnte also völlig neu sein, am System (Viererkette) will Rangnick aber nicht rütteln, die Offensive sollte ohnehin wichtiger sein. „Wenn die erste Chance reingeht, wäre das ein Dosenöffner“, erinnert Max Wöber warnend an das zähe Geduldspiel beim späten 1:0 im November-Test gegen Andorra. Das will man sich heute ersparen, dafür wurden auch extra Standards trainiert - oft der einfachste Weg zum Tor.