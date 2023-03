Der denkende Affe trifft auf den röhrenden Hirsch

In der aktuellen Ausstellung in der Galerie in der Schmiede in Pasching, die er mit dem Titel „Tierisch“ versehen hat, geht er noch mehr auf den Betrachter zu, denn er bildet Lieblinge des Menschen ab. Neben Katzen, Affen, Hunden und auch Hasen, die einen Bücherstapel bewachen, sind auch röhrende Hirsche oder Schwäne zu sehen. Auch Menschengesichter, sind zu entdecken. Insgesamt bietet die Galerie eine kompakte, ansprechende Übersicht zum aktuellen Werk des Künstlers.