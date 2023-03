„Schiff Uni“ hat erste Kapitänin und 4 „Matrosen“

„Dieses große Schiff in Ruhe übernehmen!“ So lautete das Motto von Veronika Sexl, der ersten Rektorin der Innsbrucker Uni, kurz vor ihrem Amtsantritt im Interview mit der „Tiroler Krone“. Seit 1. März sitzt sie am Ruder. Am Donnerstag stellten sich auch die anderen vier „Matrosen“ bzw. Vizerektoren offiziell vor. „Erfahrener Seemann“ ist Bernhard Fügenschuh, der – wie schon unter Vorgänger Tilmann Märk – für die Lehre und Studierenden verantwortlich ist: Er rührte vor allem die Werbetrommel für die über 40 Wahlpakete, mit denen die Studierenden eigene Schwerpunkte setzen können.