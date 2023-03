US-Regierung erwägt Sanktionen gegen Uganda

In Kraft tritt das Gesetz zwar erst, wenn es Ugandas Langzeitpräsident Yoweri Museveni unterzeichnet, der 78-Jährige hatte seine Zustimmung aber bereits zuvor geäußert. Auch in anderen Ländern Ostafrikas verschärfte sich zuletzt das Klima für Homosexuelle. So hatte eine führende Politikerin der tansanischen Regierungspartei am Wochenende die Kastration homosexueller Menschen gefordert. Kenias Präsident William Ruto sagte Anfang März, Homosexualität habe in seinem Land keinen Platz.