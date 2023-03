514 Tage ohne Sieg! MotoGP-Star in der Zwickmühle

In der Vorsaison konnte Honda nicht einen Sieg in der MotoGP einfahren, landete am Ende in der Hersteller-Wertung auf dem sechsten und damit letzten Platz. Zu wenig für den Anspruch des größten Motoren-Herstellers der Welt. Immerhin ist Honda mit 312 Siegen und 25 WM-Titeln die erfolgreichste Marke der Königsklasse.