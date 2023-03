Musiklehrer wegen sexueller Nötigung vor Gericht

Streicheln während Unterricht

Seine Verteidigerin erklärt das Verhalten des Angeklagten am Anfang der Verhandlung so: „Die Zimmer, in denen der Musikschulunterricht stattfindet, sind sehr eng, und es ist kaum Platz vorhanden. Die geschilderten Berührungen sind unabsichtlich passiert, als die Haltung der Schülerinnen korrigiert wurde.“ Zwischen den Schülerinnen und ihrem Lehrer habe ein freundschaftliches Verhältnis geherrscht. Eines der Opfer schildert das Erlebte so: „Während des Vorspielens hat man oft seine Hand am Rücken gespürt. Manchmal auch hinten am Oberschenkel oder am Po. Es war meistens kurz - wie ein flüchtiges Streicheln.“