Neuseeland von 1000 Erdstößen erschüttert

Nach Angaben der nationalen Erdbebenwarte Geonet hat von vergangenem Samstag bis Mittwochfrüh (Ortszeit) in der Nähe der Stadt Kawerau in der Region Bay of Plenty die Erde 922 Mal gebebt. Experten sprechen bei einer solchen Häufung von einem Erdbebenschwarm oder einem Schwarmbeben. „Wir erwarten eine allgemeine Abnahme der Häufigkeit dieser Erdbeben im Laufe der nächsten Zeit, aber wir können das nicht mit Sicherheit wissen“, sagte der Seismologe John Ristau.