Kompromiss bei Verbrenner-Aus in Sicht

Edtstadler glaubt nun an „offene Debatte“

Deutschlands Europa-Staatsministerin Anna Lührmann sagte am Dienstag in Brüssel, sie rechne mit einer baldigen Einigung. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) glaubt zwar nicht an einen Deal noch vor dem Treffen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag, aber an eine „offene Debatte“, wie sie am Dienstag formulierte.