Naturoase auf dem Weg aus der Klimakrise

„Als Leitbetrieb sind wir seit jeher mit der Region eng verbunden. Natürlich sehen wir, wie sich der See und die Region aufgrund der Klimaerwärmung rasant verändert“, sagte Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterházy-Privatstiftungen, in der Einleitung. Klar und deutlich sieht er aber die Chancen für diese Region, „die es in die Zukunft geschafft hat“. Über dringend nötige Schritte zur Rettung des Naturjuwels konferierte Ottrubay unter anderem mit Johannes Ehrenfeldner, Direktor der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See, Matthias Grün, Vorstand der Esterházy-Privatstiftungen, und dem redaktionellen Leiter der Publikation, Gunnar Landsgesell.