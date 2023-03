Wegen Spielsucht 300.000 Euro weg

Weißes Haar, freundlicher Blick, korrektes Auftreten, feste Stimme. So präsentierte sich Ernst H. am Dienstag bei seinem Prozess am Landesgericht Eisenstadt. Wo für den Pensionisten verdammt viel auf dem Spiel - bis zu zehn Jahre Haft drohten - stand. Denn um seine Spielsucht zu befriedigen, zweigte der Burgenländer in den Jahren 2016 bis 2020 von dem Wiener Verein in dem er als Kassier tätig war, nicht weniger als mindestens 307.000 Euro ab.