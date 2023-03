Drogendelikte nahmen in Vorarlberg am stärksten zu

Haschisch und Marihuana an erster Stelle

Konsumiert und gedealt werden in Vorarlberg 44 verschiedene Drogen, zudem Medikamente, die verschreibungspflichtig sind. Haschisch und Marihuana sind nach wie vor die am meisten nachgefragten Suchtmittel. Das spiegeln auch die Zunahmen der Anzeigen bei diesen Drogen wider: Bei Haschisch betrug die Steigerung im Bezirk Bludenz ganze 518 Prozent, in Feldkirch 357 Prozent und im Raum Dornbirn rund 310 Prozent. Delikte im Zusammenhang mit Marihuana legten am stärksten im Bezirk Dornbirn zu (plus 122 Prozent). Einen ebenfalls großen Stellenwert nimmt im Ländle die Droge Kokain ein. Vor allem im Raum Dornbirn stellte die Polizei deutlich größere Mengen dieser Droge (plus 5628 Prozent) sicher.