Klimakrise hat Einfluss auf Pollenallergien

„Gewitter-Asthma“ kann sonst symptomfreie Menschen treffen

Bei einem Gewitter mit plötzlichem Temperaturabfall und hoher Luftfeuchtigkeit kommt es zusätzlich zu einem sprunghaften Anstieg von Pollenkonzentration und Ozonbelastung. Das sogenannte „Gewitter-Asthma“, das nicht selten bis dahin völlig symptomfreie Menschen betrifft, ist in unseren Breiten noch rar - in australischen Großstädten allerdings vermehrt zu beobachten. Im Rahmen eines vermeintlich erlösenden Sommergewitters quellen Pollen auf - und platzen. Dabei wird eine große Menge Allergene freigesetzt, was ein hohes Risiko für Asthma-Attacken bedeuten. Außerdem: Fehlt eine Nachtabkühlung, verschlechtert sich die Schlafqualität, der Organismus kann sich nicht ausreichend erholen - und wird vulnerabler.