KIT Vorarlberg mit neuem Einsatzrekord

Wenn das Kriseninterventionsteam zur Hilfe gerufen wird, dann ist in der Regel was Schlimmes passiert - ein schwerer Unfall, ein plötzlicher Tod oder ein anderes traumatisches Ereignis. So gesehen war das Jahr 2022 in Vorarlberg kein erfreuliches: Insgesamt zählte das KIT 263 Einsätze - das sind 29 mehr als im Jahr davor und ein neuer Rekord. In Summe haben es die 80 Freiwilligen auf 1568 Einsatzstunden gebracht, über 1200 Personen sind betreut worden. Einen speziellen Grund für die gestiegene Zahl der Ausrückungen habe man nicht ausmachen können, so Koordinator Thomas Stubler.