So erging es Sabrina (22) beim Kick ihres Lebens

Segnung für alle Maturanten

Für alle Maturanten dieses Jahres findet am 18. April in Kooperation zwischen kronehit und dem Schulamt der Erzdiözese Wien die Segnungsfeier „BE BLESSED!“ statt. Unter den Hits der Moderne können sich die Maturanten hier den Segen von ganz oben für die anstehende Matura holen.