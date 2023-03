ORF-Taktiken und das Ende der „Landesfürsten“

Gespart wird, wo der Protest am lautesten ist

Auch die Entwicklungen zur ORF-Finanzierung beobachtet der Chefredakteur genau: Dort werde demonstrativ in zwei Bereichen gespart, was interessant sei, sagt Herrmann. Wie berichtet, beziehen sich die Sparpläne sowohl auf den Kultur- als auch auf den Sport-Bereich. „Das halten manche für Taktik, weil tatsächlich zu erwarten war, was dann auch eingetreten ist: Nämlich, dass dort der Protest am lautesten ist.“ Damit könne man sehr plakativ zeigen, wie sehr man spart.“