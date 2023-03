Im Herbst startet die Pflegelehre in Vorarlberg

Ab sofort ist Bewerbung möglich

Ein Erfolg sollte der Lehrberuf auch schon deshalb werden, weil laut der jüngsten Bedarfsprognose bis 2030 österreichweit 75.000 Pflegekräfte zusätzlich eingestellt werden müssen. Das sieht auch die Gesundheitslandesrätin so: „Genügend Personal auszubilden, um den steigenden Bedarf in allen Bereichen der Pflege zu decken, ist eine große Herausforderung. Die Lehre wird hier ein weiterer wichtiger Baustein sein.“ In Vorarlberg will man auf jeden Fall keine Zeit verlieren: Seit Montag sind Bewerbungen über die Lehrlingsstelle der WKV möglich.