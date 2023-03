Streitbarer Ortschef von St. Georgen tritt zurück

Angeschlagene Gesundheit

Als Grund für den Rücktritt nennt Aigner seine angeschlagene Gesundheit: „Gerade in den letzten Tagen ist in mir jedoch klar geworden, dass ich mich in Zukunft noch mehr auf meine Gesundheit konzentrieren muss. Aus diesem Grund werde ich mich aus der Politik zurückziehen und zeitnah meinen Verzicht auf das Bürgermeisteramt von St. Georgen erklären.“ Am 1. Juni wird Aigner als Bürgermeister abtreten, er geht in die Privatwirtschaft.