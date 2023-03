Attacke auf Schülerinnen: Mädchen ausgeforscht

Kontakt mit Schulleitung aufgenommen

Die Polizei ermittelt seit dem in dem Fall. „Es wird mit Abschluss der Ermittlungen ein Bericht an die Staatsanwaltschaft ergehen“, erklärte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Inzwischen sei auch Kontakt zur Schulleitung aufgenommen worden. „Zielgerichtete Präventionsarbeit durch speziell geschulte Beamtinnen findet in den 3. und 4. Klassen der betroffenen Mittelschule statt“, so der Sprecher.