Victoria Swarovski schwärmt von ihrem Bikini

krone.at: Die neue Kampagne von Lascana steht unter dem Motto „Make it your World“. Wie gestalten Sie im Augenblick ihre Welt?

Victoria Swarovski: Ich bin beruflich sehr eingespannt. „Let‘s Dance“ ist ein regelrechtes Mammut-Projekt, das mich mehrere Tage die Woche beansprucht. Als Markenbotschafterin von Lascana reise ich in unserer Osterpause nach Teneriffa, wo wir die Herbst/Winter-Kampagne shooten werden, da freue ich mich schon sehr drauf. Arbeiten und dabei in der Sonne die Akkus wieder aufladen, gibt es eine bessere Kombination?