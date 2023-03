Alkolenkerin krachte in Gartenzaun und flüchtete

Die Einheimische verursachte gegen 11 Uhr am Sonntag einen Verkehrsunfall und beschädigte dabei auch einen Gartenzaun. Unter dem Vorwand ihre Dokumente holen zu müssen, verließ sie die Unfallstelle und kam nicht wieder zurück. Ihr Versteck war aber nicht besonders gut gewählt, an ihrer Wohnadresse in der Nähe des Unfallortes trafen die Beamten die Frau an.