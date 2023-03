Pilze und Käfer machten Wind-Projekt zum Schläfer

Was machen Windräder mit Käfer. . .

„In Niederösterreich stehen 55 Prozent aller Windräder bundesweit. Ich kenne kein anderes Projekt, das so lange und so umfassend geprüft wurde, wie dieses“, betont EVN-Sprecher Stefan Zach. So wurden die Auswirkungen der Windräder nicht nur auf geschützte Vogel- und Pflanzenarten erforscht – sogar der Einfluss auf Pilze und die Ausbreitung des Borkenkäfers wurden mehrere Jahre lang untersucht. „Als wir mit dem Projekt begonnen haben, befand sich dort noch überall Wald. Der Klimawandel – genau deshalb werden ja die Windräder gebaut – und die damit verbundene Trockenheit sorgten aber dafür, dass jetzt dort nur mehr vereinzelt Bäume stehen“, schildert Zach das Absurdum.