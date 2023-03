Obersteirer als Lebensretter in eiskalten Fluten

Wienerin erlitt schwere Unterkühlung

„Die Frau ist mit ihrem Hund in einer Bucht der stockfinsteren Höhle gehockt und hat am ganzen Körper gezittert. Bei der Strömung wäre sie da alleine nie mehr herausgekommen“, erzählt der Obersteirer der „Krone“. Er brachte die 31-Jährige und ihren Hund mit dem Boot aus der Höhle und mit Unterstützung der Feuerwehr ans Ufer. Die Frau wurde per Hubschrauber mit schweren Unterkühlungen und einem Schock in ein Spital geflogen. Ihre Schwester nahm sich dem geretteten Hund an.