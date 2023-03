Reiseagenturen werben mit Urlaub in der Ukraine

Was makaber anmutet, ist kein Scherz. Einige Tourismusunternehmen bieten Urlaube in der kriegsgebeutelten Ukraine an, von Kiew bis Cherson. Die Einreise ist per Zug und Bus möglich. Wer wolle, der könne auf den „Spuren des Krieges“ wandeln. Empfohlen werden schusssichere Westen und eine „Kriegsrisikoversicherung“.