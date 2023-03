Tür durch Explosion in Innenhof geschleudert

Aus noch unbekannter Ursache entstand in einer sogenannten Schmutzschleuse, die sich zwischen Garage und Wohnbereich befindet, im Bereich des Spiegelschrankes und eines angesteckten Föhns das Brandereignis. Vermutlich durch die Hitzeentwicklung zerbrach dann die Fensterscheibe, in weiterer Folge kam es dann zu einer explosionsartigen Verbrennung. Durch diese wurde die Eingangstür des Hauses zehn Meter in den Innenhof des Anwesens geschleudert.