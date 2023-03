Mikl-Leitners Schwarz-Blau Vorbote für Salzburg?

Das macht seine aktuellen Koalitionspartner im Wahlkampf sichtlich nervös. Die Grünen warnen auf ihren Plakaten vor einer „Kickl-Koalition“ in Salzburg. Auch Neos-Chefin Andrea Klambauer ist alarmiert. „Eine FPÖ in Regierungsverantwortung zu heben ist ein Klippensprung mit Anlauf!“, warnt sie. Sogar Salzburgs SPÖ-Chef David Egger will sich Gesprächen mit der FPÖ nicht verschließen.