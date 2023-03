Donald Trump kündigt seine eigene Verhaftung an

Pornostar Daniels sagte vor wenigen Tagen in der Schweigegeld-Causa vor der zuständigen New Yorker Staatsanwaltschaft aus, wie ihr Anwalt Clark Brewster auf Twitter bekannt gab. „Stormy hat auf Fragen geantwortet und sich bereit erklärt, sich als Zeugin oder bei Bedarf für weitere Untersuchungen zur Verfügung zu halten“, erklärte er am Mittwoch. Daniels bedankte sich auf Twitter bei ihrem Anwalt für dessen „Hilfe in unserem anhaltenden Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit“.