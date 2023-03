Italien: Brücke nach Sizilien soll nun doch kommen

Salvini: „Flaggschiff der italienischen Ingenieurskunst“

Die 3,2 Kilometer lange Brücke soll „das Flaggschiff der italienischen Ingenieurskunst darstellen“, erklärte jetzt Verkehrsminister Matteo Salvini. Die Idee einer solchen Brücke reicht bereits in die Zeit des Römischen Reiches zurück. Doch spätere Versuche, das Projekt in der Neuzeit in Angriff zu nehmen, scheiterten.