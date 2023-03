190 km/h im Wald! So fliegen die Rallye-Boliden

Freitag und Samstag steigt in der Gegend um Leutschach die Rebenland Rallye. Zuvor durfte die „Krone“ am Beifahrersitz von Günther Knobloch Platz nehmen und eine Fahrt genießen. Wie sich das im 300 PS starken Boliden anfühlt, lesen Sie bei uns. Oder schauen es sich in Videos an.