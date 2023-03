Raubüberfall auf Wiener Bank - Täter flüchtig

Schwerer Raubüberfall in Wien-Wieden: Ein Bankmitarbeiter ist am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in einer Filiale auf der Wiedner Hauptstraße von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht wurden. Der Tatverdächtige konnte mit Bargeld flüchten. Eine Fahndung der Polizei Wien verlief bislang negativ - der mutmaßliche Täter ist weiterhin auf der Flucht.