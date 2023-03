Brutale Attacken ohne Grund: Einweisung in Anstalt

„Ich habe mir eingebildet, dass die Frau mich provoziert hat“, gab die 24-jährige Kärntnerin am Donnerstag im Saal 101 des Salzburger Landesgerichts leise zu Protokoll. Zuvor zeigten Videos, was sich am 30. April 2022 gegen 10 Uhr in einem Obus nahe des Rathauses abgespielt hat. Wortlos stand die Obdachlose auf, ging an einer Fahrgästin vorbei. Plötzlich packte sie die Frau von hinten an den Haaren, donnerte ihren Kopf mehrmals brutal gegen die Rückenlehne. Auch Zeuginnen, die die junge Frau nach der Tat festhalten wollten, attackierte sie brutal.