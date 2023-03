Onkel missbrauchte Kind bei der Arbeit am Gericht

Lisa S. (Name geändert) ging in ihrer Kindheit durch die Hölle. Die Mutter lieblos und am Kind „desinteressiert“, wie eine Jugendfreundin von S. aussagte. Der Stiefvater kümmerte sich kaum um das Mädchen, sah sinngemäß nur ein „lügendes Problemkind“, dem er ohnedies nichts glaubte. Einziger (vermeintlicher) „Rettungsanker“ war der Onkel, der damals, im Jahr 2000, als Hausarbeiter am Straflandesgericht Wien arbeitete.