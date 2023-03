Bei Energie ist die Gefahr noch nicht vorbei

Und die Preise für die Endkunden?

Die sinkenden Großhandels-Strompreise sind bei Neukunden schon angekommen. Bei Bestandskunden ist die Sachlage noch anders, weil für sie zu Zeiten höherer Energiepreise eingekauft worden ist, ein Thema der vorausschauenden Versorgungssicherheit, was aber für diese Kunden einen ein- bis zweijährigen „Timelag“ bei Preissenkungen (und umgekehrt auch bei Preiserhöhungen) ergibt. Da greift aber eh in gewissem Maß die staatliche Strompreisbremse. Das erstinstanzliche Urteil des Handelsgerichtes Wien über womöglich ungerechtfertigte Preiserhöhungen bei der Verbund-Wasserkraft möchte E-Control-Vorstand Urbantschitsch nicht kommentieren: „Warten wir mal ab, was bei Gericht in den nächsten Instanzen herauskommt.“