Demi Moore ist stolz auf ihr Single-Leben

„Lebendiger als je zuvor“

Sie sagte: „Ich lasse mich nicht durch eine Zahl, sondern durch meine Erfahrung definieren. Du hast die 59 erreicht und denkst bereits: ‚Nun, ich werde 60.‘ Es fühlt sich sehr befreiend an. Wenn ich an meine Großmutter mit 60 denke, schien sie sich in gewisser Weise bereits damit abgefunden zu haben, alt zu sein. Aber ich fühle mich in vielerlei Hinsicht lebendiger und präsenter als je zuvor.“