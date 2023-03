Anna Veith begeistert wieder in Calzedonia-Bikinis

Profis am Werk

Fotografiert wurde die neue Calzedonia-Kampagne von Star-Fotograf Riccardo Vimercati. Der gebürtige Mailänder lebt mittlerweile in New York und fotografiert die begehrten Mode-Kampagnen für High End Labels wie Dolce & Gabbana. Die renommiertesten Fashion-Magazine buchen ihn für Mode-Editorials - und so hatte der Italiener bereits die schönsten Frauen vor seiner Linse, etwa die Topmodels Toni Garn, Nadine Leopold oder Ashley Graham.