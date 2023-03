Altach-Ikone sagt: „Die Mannschaft ist gehemmt“

Altach „ziert“ seit der 1:2-Heimniederlage gegen Ried am Sonntag das Tabellenende der Bundesliga. Eine Serie von acht sieglosen Spielen hat sich angesammelt, am Sonntag kommt wohl Nummer neun dazu, denn niemand glaubt, dass die Rheindörfler in der aktuellen Form bei Leader Salzburg bestehen können.