Horner als F1-Chef? ++ Die letzten Moto-GP-Tests

In der zweiten Ausgabe von „Boxenstopp“, ihrem Motorsport-Magazin auf krone.tv, beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen des ersten Formel1 Grand-Prix in Bahrain, Personalrochaden bei Ferrari, das Mercedes-Debakel sowie zwei ehemalige Rennfahrer, die sich 2023 für diverse Rennen wieder ins Auto setzen. Außerdem blicken wir auf die neue Moto-GP-Saison, die Ende März in Portimao startet. Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Richie Köck begleiten Sie durch sie Sendung!