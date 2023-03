Auto stand in Dornbirn in Flammen

Ein Autolenker setzte sich am Sonntagabend um 21 Uhr in seinen Wagen, den er vor dem ORF-Studio in Dornbirn geparkt hatte. Unmittelbar nach dem Starten des Motors nahm der Mann einen ungewöhnlichen Geruch im Wageninneren wahr, zudem strömte Rauch ins Auto. Im Motorraum war ein Feuer ausgebrochen. Der Fahrer versuchte noch, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, was aber misslang.