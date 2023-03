Barca: Gavi riskiert - wörtlich - Kopf und Kragen

Doch diese Aktion des 18-Jährigen war keine einmalige: Ein weiteres Twitter-Video zeigt, wie er in einer Offensiv-Aktion Alex Berenguer mit einem Lupfer stehen ließ. Der geriet allerdings zu weit und so musste er sich erneut mit dem Kopf in des Gegners Bein (diesmal Raul Garcia) stürzen. Doch der war schneller, spitzelte den Ball weg und so „köpfelte“ Gavi nur dessen Schienbein.