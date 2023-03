Jungsommeliers wird hier eingeschenkt

Was wäre das Burgenland ohne Wein? Verschiedene Lagen, unterschiedliche Böden, Sorten und Formen der Be- sowie Verarbeitung sorgen für eine unglaubliche Vielfalt an edlen Tropfen. Um das önologische Markenzeichen des Burgenlandes in mehr Kategorien als „weiß“, „rot“, „trocken“, „lieblich“ unterteilen zu können, bietet das WIFI Burgenland demnächst die Ausbildung zum Jungsommelier an.