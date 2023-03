Deutsche Polizisten fanden Leiche in Waldstück

Bei einer Suche nach einer vermissten Zwölfjährigen entdeckten deutsche Polizistinnen und Polizisten eine weibliche Leiche in einem Waldstück. Ob es sich dabei um das vermisste Mädchen handelt, ist noch unklar. Der Fundort befindet sich in der Nähe der Straße in Freudenberg, in der die Zwölfjährige am Samstagabend zuletzt gesehen wurde.