Austria vor Derby: „Wir werden alles reinhauen“

SK Rapid hat sich in der 21. Runde das Ticket für das Meister-Play-off gesichert. Die Hütteldorfer besiegten am Sonntag die WSG Tirol 2:0 (0:0) und fixierten damit Rang vier. Die Wiener Austria verlor hingegen bei Sturm mit 1:3 (1:1), womit die Klagenfurter an den Veilchen vorbeigezogen sind. Nun muss das Wiener Derby entscheiden.